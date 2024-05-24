اليابان توسع عقوباتها لروسيا وتضع تسع كيانات روسية جديدة بالقائمة السوداء

ياسر رشاد - القاهرة - اليابان وروسيا..وسّعت الحكومة اليابانية قوائمها السوداء المناهضة لروسيا، اليوم الجمعة الموافق 24 مايو، واتهمت الجانب الروسي مرة أخرى بشراء أسلحة من كوريا الشمالية، بحسب بيان لوزارة الخارجية اليابانية صدر اليوم.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، جاء بالبيان إنه تمت إضافة فرد واحد وتسعة كيانات قانونية روسية، بالإضافة إلى شركتين من قبرص، إلى القائمة السوداء، ومن بينهم فلاديمير ميخيشيك، المدير العام لوحدة الطيران رقم 224 الروسية، بجانب الشركة نفسها.

كما أدرجت اليابان نطاق اختبار أشولوك الروسي وقيادة طيران النقل العسكري الروسي في القائمة السوداء، وكجزء من عقوباتها ضد روسيا، فرضت طوكيو عقوبات على شركتين مقرهما قبرص، هما IBEX Shipping وAzia Shipping.

واتهمت وزارة الخارجية اليابانية، في بيانها، روسيا مرة أخرى بشراء أسلحة مزعومة من كوريا الشمالية، وهو ما رفضته موسكو بشدة في الماضي.

ومن جانبه نفى وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" في وقت سابق الاتهامات الغربية بالتعاون العسكري غير المشروع مع بيونغ يانغ.

وفي نفس السياق انتقدت وزارة الخارجية اليابانية مرة أخرى تصرفات روسيا في أوكرانيا.

عقوبات اليابان لروسيا

يذكر أن العقوبات اليابانية، التي تم فرضها على عدة مراحل بسبب الوضع في أوكرانيا، تؤثر بالفعل على أكثر من 1000 شخص وأكثر من 120 كيانًا من روسيا، حتى الآن، حيث تم تجميد أصول Alfa Bank، VTB، VEB.RF، Novikombank، Otkritie Bank، Promsvyazbank، Rossiya Bank، Sberbank، Sovcombank، بالإضافة إلى حوالي 40 منظمة وشركة أخرى.

كما وافقت اليابان على قائمة السلع والتكنولوجيات المحظورتصديرها إلى روسيا، والتي تحتوي بالفعل على حوالي 800 عنصر، وعلى وجه الخصوص، تم حظر تصدير السيارات التي تزيد قيمتها عن 6 ملايين ين (حوالي 43 ألف دولار)، واعتبارًا من 9 أغسطس 2023، حظرت اليابان أيضًا توريد سيارات البنزين والديزل ذات سعة محرك تزيد عن 1.9 لتر والسيارات الهجين إلى روسيا.