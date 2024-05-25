شكرا لقرائتكم خبر عن بشأن منصبها.. المستشار الألماني يحذر رئيسة المفوضية الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

الانتخابات الأوروبية

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مستقبل أوروبا

الدمام - شريف احمد - حذر المستشار الألماني أولاف شولتس بشكل غير مباشر رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الجمعة، من محاولة تأمين فترة ولاية أخرى في منصبها بعد الانتخابات الأوروبية بمساعدة المتطرفين اليمينيين.وقال شولتس، إنه "من الواضح لي أنه عندما تُشكل المفوضية الأوروبية المقبلة، يجب ألا تستند إلى أغلبية في البرلمان تتطلب أيضا دعم المتطرفين اليمينيين".وعبر شولتس قائلًا: إنه "حزين للغاية بسبب غموض بعض البيانات السياسية" التي سمعها مؤخرًا.وفي أبريل، لم تستبعد فون دير لاين التعاون مع مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين اليمينيين، التي ينتمي إليها أيضا حزب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني" إخوان إيطاليا" اليميني المتطرف.ودافعت فون دير لاين، المرشحة الرئيسية لمجموعة حزب الشعب الأوروبي المحافظ، عن موقفها في البرلمان الأوروبي أمس الخميس.وتابعت: لقد عملت بشكل جيد للغاية مع جورجا ميلوني في المجلس الأوروبي، كما أفعل مع جميع رؤساء الدول ورؤساء الوزراء".وقال شولتس، وهو اشتراكي ديمقراطي من يسار الوسط، "إن موقفه واضح ومن الممكن إنشاء رئاسة للمفوضية تقوم فقط على أساس الأحزاب التقليدية... أي شيء آخر سيكون خطأ لمستقبل أوروبا".