شكرا لقرائتكم خبر عن وفد لجنة الإدارة المحلية بالنواب يتوجه فى زيارة ميدانية لمحافظة البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، صباح اليوم السبت، في زيارة ميدانية إلى محافظة البحر الأحمر لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية والوقوف على المشكلات واحتياجات المواطنين في المحافظة.

ويستقبل اللواء عمرو حتفي، محافظ البحر الأحمر، وفد لجنة الإدارة المحلية، اليوم، بديوان عام المحافظة، ويشهد اللقاء عرض المشروعات التنموية والخدمية في المحافظة.

ويتفقد الوفد البرلماني مركز السيطرة بالديوان، والمركز التكنولوجي، وحلقة الأسماك بالسقالة، ومحطة اليسر، كما يتفقد وفد اللجنة شاطئ (4)، وشاطئ العائلات، ويتفقد مول العرب، ومجمع خدمات الدهار، ومشروع الإسكان الاستثماري، بعدد 36 عمارة بعدد 720 وحدة سكنية، وموقف النقل الداخلي.

كما تتفقد لجنة الإدارة المحلية في اليوم الثاني للزيارة غدا الأحد، مجزر الغردقة، ومحطة المعالجة الثلاثية،وتفقد مصنع تدوير المخلفات التابع لجمعية هيبكا، وتفقد المجمع الصناعي، وتفقد ورش الحرفيين التابعة لهيئة الأوقاف، وتفقد مزرعة الجوجوبا، كما يتفقد الوفد البرلماني في اليوم الثالث للزيارة ميناء سفاجا البحرى.

يترأس وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، ويضم الوفد أعضاء هيئة مكتب اللجنة النائب محمد الحسيني والنائب محمد وفيق، وكيلي اللجنة، والنائب عمرو درويش، أمين السر، وكل من النواب: أسامة الأشموني، زكي عباس، أحمد رمزي، سعودي عبد الرحمن، محمود البرعي، رحاب الغول، سناء السعيد، إيمان الألفي، سامية توفيق.