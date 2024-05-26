زلزال بقوة 6,3 درجات وقع قبالة جزر فانواتو في المحيط الهادئ

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركيّة، أنّ زلزالًا قويًّا بلغت شدّته 6,3 درجات، وقع قبالة جزر فانواتو (Vanuatu) في المحيط الهادئ.

وأوضحت أنّ الزّلزال رُصِد على عمق 29 كيلومترًا في البحر، على بُعد نحو 83 كيلومترًا شمال غرب عاصمة الأرخبيل، بورت فيلا.

من جهته، ذكر مركز التّحذير من أمواج التسونامي في المحيط الهادئ، أنّ الزلزال الّذي وقع قرب مجموعة جزر ذات كثافة سكّانية منخفضة، ليس متوقَّعًا أن يتسبّب في حدوث موجات مدّ عالٍ.

وتُعدّ الزّلازل شائعة في فانواتو، الأرخبيل البالغ عدد سكّانه 320 ألف نسمة والواقع على "حزام النار"، وهي منطقة ذات نشاط زلزالي وبركاني كثيف تمتدّ من اليابان إلى حوض المحيط الهادئ مرورًا بجنوب شرق آسيا.