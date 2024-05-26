أبو الغيط: احتفالية يوم أفريقيا تأتي في ظروف صعبة للغاية تشهدها منطقتنا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن التعاون العربي الأفريقي المتجذر لطالما أكد على ترابط الشعوب العربية والأفريقية حضارياً وثقافياً وانسانياً وتجارياً على مر التاريخ، والذي خلق على إثره تضامن سياسي عميق بين كلا الطرفين.

وأضاف أبو الغيط في كلمته التي القاها نيابة عنه السفير خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية خلال فاعليات احتفالية يوم أفريقيا صباح اليوم الأحد بمقر الأمانه العامة لجامعة الدول العربية إن منظمتنا العريقة دائماً ما تعمل بشكل متناغم ومتوافق مع الاتحاد الافريقي بهدف بناء شراكة عربية وأفريقية ذات أبعاد وأهداف استراتيجية واعده وبناءه لبناء السلام والأمن والعمل على حفظهما في دول المنطقتين.

مشيرا الي أن التعاون المؤسسي يعد أمراً حتمياً لخلق مستقبل مشرق تستحقه الشعوب العربية والأفريقية في آن واحد، وقد ساعدت علاقات الجوار الممتدة دون عوائق طبيعية على الاندماج والتلاقي بين الشعوب العربية والأفريقية، خاصة وأن نحو 10 دول عربية أعضاء في جامعة العربية هم أيضاً أعضاء في الاتحاد الأفريقي، بما أسهم في صناعة مواقف مشتركة، وتقوية الرغبة نحو صياغة مستقبل أفضل يتكامل فيه أبناء المنطقتين العربية والأفريقية.



وأوضح ابو الغيط أن انعقاد هذه الاحتفالية يأتي في ظل ظروف غاية في الصعوبة تشهدها منطقتنا العربية والأفريقية في آن واحد، حيث يشهد قطاع غزة حرب إبادة جماعية منذ ما يقرب على 232 يوماً بلا رحمة أو إنسانية وهو ما ترتب عليه استشهاد الألاف من الأبرياء ونزوح الملايين منهم، حيث بلغ عدد الشهداء أكثر من 35 ألفا شهيدا، وأكثر من 79 ألف مصاب بالإضافة إلى مئات العائلات الذين شطبت أسمائهم بالكامل من السجلات.

لافتا الي إن القمة العربية المنعقدة مؤخراً في المنامة في دورتها ال 33 أصدرت بياناً غاية في القوة بشأن العدوان على قطاع غزة وشعبه الأعزل أكدنا فيه على دعوة المجتمع الدولي والقوى الدولية المؤثرة لتخطى الحسابات السياسية والمعايير المزدوجة في التعامل مع الأزمات الدولية والاضطلاع بمسؤولياتها الأخلاقية والقانونية المنوطة بها في مواجهة الممارسات الإسرائيلية الهمجية.



وانطلقت صباح اليوم الأحد فاعليات احتفالية للذكرى الستين للقمة الاولى لمنظمة الوحدة الأفريقية وتزامنها مع يوم افريقيا الذى يوافق ذكرى تأسيس "منظمة الوحدة الإفريقية" يوم ٢٥ مايو ١٩٦٣ التي أصبحت لاحقاً "الاتحاد الأفريقي" وذلك بمقر الأمانه لجامعة الدول العربية.