"حزب الله": هجوم ناري مكثف استهدف ‏موقع جل العلام وانتشارًا لجنود العدو بمحيطه وتحقيق إصابات مباشرة

أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏‌‏‌‌‌‏والشّريفة، وفي إطار الرّدّ على الاغتيال الّذي قام به العدو الصّهيوني في بلدة ‌‏​الناقورة​ وإصابة المدنيّين، شنّ مجاهدو المقاومة الإسلاميّة يوم الأحد 2024-5-26، هجومًا ناريًّا مُكثّفًا بالأسلحة الصّاروخيّة وقذائف المدفعيّة، استهدف ‏موقع جلّ العلام وانتشارًا لجنود العدو في محيطه؛ وحقّقوا إصابات ‏مباشرة ‏وأوقعوا فيهم خسائر مؤكّدة".

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