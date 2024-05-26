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قتلى جراء حريق ضخم بمتنزه في الهند

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ابوظبي - سيف اليزيد -  قُتل ما لا يقل عن 27 شخصاً بينهم أطفال، جراء حريق ضخم اندلع أمس السبت، في متنزه ترفيهي بمدينة راجكوت بولاية غوجارات غربي الهند.

وأكد ضابط الشرطة فيناياك باتيل، أن جثث القتلى كانت متفحمة ويصعب التعرف عليها، فيما أظهرت لقطات مصورة رجال الإطفاء وهم يزيلون الحطام حول المباني المنهارة المصنوعة من الصفيح.

وكتب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، على موقع "إكس": "أحزنتنا مأساة الحريق في راجكوت، وقد أخبرني رئيس وزراء ولاية غوجارات بوبندراباي باتل جي، عن الجهود الجارية لضمان تقديم كل المساعدة الممكنة للمتضررين".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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