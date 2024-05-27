السلطة المحلية بمرغليوت بالجليل الأعلى اعلنت وقف التواصل مع الحكومة الإسرائيلية وطلبت من الجيش سحب قواته

افادت قناة "الجزيرة" بأن السلطة المحلية في مرغليوت بالجليل الأعلى اعلنت وقف التواصل مع الحكومة الإسرائيلية، مشيرة الى ان "السلطة المحلية طلبت من الجيش الاسرائيلي سحب قواته احتجاجا على إهمال الحكومة سكان الشمال".

ومنذ أسابيع، تتزايد التوترات بين ممثلي مدن وتجمعات الشمال والحكومة الإسرائيلية، التي يتهمونها بالتخلي عن سكان الشمال بسبب عدم قدرتها على إيجاد حل جذري يبعد عنهم خطر صواريخ حزب الله.

في الإطار، هدد رؤساء التجمعات والبلديات في شمال إسرائيل بالتصعيد غير المسبوق، المتمثل بالإعلان عن الانفصال عن دولة إسرائيل وتشكل ما أسموه "دولة الجليل".

وهدد رئيس المجلس الإقليمي في شمال إسرائيل موشيه دافيدوفيتش، بالانفصال عن إسرائيل، وقال على شاشة القناة 13 الإسرائيلية "سننفصل عن الدولة" معربا عن شعوره بالإحباط من عدم قدرة الحكومة الإسرائيلية على حماية مواطنيها في الشمال.