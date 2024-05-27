"النشرة": جريحان نتيجة انفجار قارورة غاز في شقة بمنطقة الحاج حافظ في صيدا

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في ​صيدا​، أنّه "سُمع دوي انفجار في منطقة صيدا، تبيّن أنّه ناجم عن انفجار قارورة غاز في شقّة في منطقة الحاج حافظ في صيدا"، مشيرًا إلى أنّ "الحريق الّذي شبّ في الشقّة أدّى إلى وقوع جريحين، أُصيبا بحروق، وهما من التّابعية البنغلادشيّة. وحضرت القوى الأمنيّة إلى المكان، وفتحت تحقيقًا في الحادث".

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