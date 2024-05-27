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استشهاد أربعة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على وسط قطاع غزة

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_مكة

استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح اليوم، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيمات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن ثلاثة فلسطينيين استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف تجمعاً للفلسطينيين في منطقة الزهور وسط مخيم النصيرات، كما استشهدت طفلة في قصف استهدف منزلاً في مخيم البريج، فيما أصيب عدد آخر بجروح في قصف وقع بالقرب من عيادة وكالة غوث، وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم المغازي وسط القطاع، والذي تعرض لقصف مدفعي عنيف طال الخليج 365 الشرقية من المخيم.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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