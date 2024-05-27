إسرائيل تأمر إسبانيا بوقف الخدمات القنصلية لفلسطينيي الضفة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إنها طلبت من القنصلية الإسبانية في القدس التوقف عن تقديم خدمات قنصلية للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة اعتباراً من الأول من يونيو المقبل بسبب اعتراف مدريد بدولة فلسطين.

وأوضحت الوزارة في بيان أن القنصلية الإسبانية في القدس “مخوّلة بتقديم خدمات قنصلية لسكان المنطقة القنصلية في القدس فقط، وغير مخوّلة بتقديم خدمات أو القيام بنشاط قنصلي لسكان المنطقة الخاضعة للسلطة الفلسطينية” وفقا لـ “العربية”.

وأضافت أن هذا التوجيه سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يونيو.

وقال وزير الخارجية يسرائيل كاتس في بيان منفصل “اليوم، نفّذت إجراءات عقابية أولية ضد القنصلية الإسبانية في القدس بعد اعتراف الحكومة الإسبانية بدولة فلسطينية”، مضيفاً “لن نقبل بالمساس بسيادة إسرائيل وأمنها”.

وإسبانيا هي واحدة من أكثر الدول الأوروبية انتقاداً لإسرائيل بسبب الحرب المستمرة في قطاع غزة.