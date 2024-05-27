مستشفى شهداء الأقصى يعلن عن كارثة صحية خلال الساعات الأربع القادمة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مستشفى شهداء الأقصى، أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع توريد الوقود مما يُهدد بتوقيف الخدمة الصحية خلال الساعات الأربع القادمة مما يُنذر بكارثة صحية وإنسانية.

وأضاف مستشفى شهداء الأقصى في بيانا لها: يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منع توريد الوقود إلى مستشفى شهداء الأقصى منذ عصر يوم أمس الأحد 26 مايو 2024م، وحتى الآن مما يُهدد بتوقيف الخدمة الصحية خلال الساعات الأربع القادمة عن جميع أقسام المستشفى وهو ما يُنذر بكارثة صحية وإنسانية عميقة، وهذا تكرر للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، حيث ماطل الاحتلال وكدنا أن نفقد عشرات الجرحى والمرضى نتيجة ذلك.

وحذرت إدارة مستشفى شهداء الأقصى من التداعيات الخطيرة لقرار الاحتلال بمنع توريد الوقود للمستشفى، وتعتبر ذلك يأتي في إطار الضغط على الكوادر الطبية وعلى القطاع الصحي المتهالك أصلاً وبالتالي وقف عمل المستشفيات بشكل كامل في قطاع غزة.

ولفت البيان، إلى أن مستشفى شهداء الأقصى يُقدم الرعاية الطبية والخدمة الصحية لأكثر من 1200 مريض وجريح، بينهم 600 مريض بالفشل الكلوي ويحتاجون إلى تيار كهربائي مستمر حتى يستفيدوا من خدمة غسيل الكلى والتي ستتوقف خلال بضع ساعات إن لم يتم توريد الوقود للمستشفى.

وتابع: تُحمّل إدارة المستشفى الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية كامل المسؤولية عن هذه الجريمة الفظيعة والتي تمنع المرضى من حقهم في العلاج والدواء، وتطالب كل دول العالم بإدانة هذه الجريمة الوحشية.

وناشد المستشفى المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية والأممية بالضغط على الاحتلال "الإسرائيلي" من أجل توريد 50,000 لتر من الوقود للمستشفى لضمان سير عمل الطواقم الطبية على مدار الأيام العشرة القادمة، وإن عدم توريد الوقود للمستشفى أو المماطلة في ذلك ينذر بوقوع كارثة صحية وإنسانية بحق مئات المرضى والجرحى، ويعني حكماً بالإعدام على هؤلاء المرضى والجرحى.