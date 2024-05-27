شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية المصري: عودة الحوار الوطني فى هذا التوقيت المهم فرصة قوية وعظيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد حزب الحرية المصري، بقرار مجلس أمناء الحوار الوطني بمواصلة فعاليات جلسات الحوار، وعلى أجندته موضوعات السياسة الخارجية والأمن القومي المصري والتي تأتي استجابة لمطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن الحوار الوطني استطاع فى مرحلته الأولى ومن خلال المناقشات السابقة تحقيق نجاح كبير في كافة القضايا التي تم إدراجها على أجندته، وهو ما تسبب فى التفاف كافة القوي السياسية حول جلسات الحوار نتيجة الاستجابات السريعة.

وقال أحمد مهني، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام، إن الحزب بكافة قواعده التنظيمية يولى أهمية كبرى لجلسات الحوار ومناقشاته الثرية، ويثمن المشاركة فى كافة الجلسات لطرح الرؤي والأفكار حول القضايا التى تتضمنها مناقشات الحوار، مضيفا أن عودة الحوار الوطني فى هذا التوقيت الهام هو فرصة قوية وعظيمة فى ظل التحديات الكبيرة التى تواجه مصر.

وأضاف مهني، أن نقاشات الحوار الوطني حول الأوضاع الخطيرة التي خلَّفها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة، هو فرصة قوية وعظيمة لتكامل جهود، وتأتى فرصة هامة فى ظل ما تشهد فيه المنطقة العربية والعالم تحديات عديدة، لاسيما العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والذي يهدد الأمن والسلم الإقليميين.