شكرا لقرائتكم خبر عن "المستقلين الجدد": تصريحات رئيس الوزراء تمثل دعوة لمشاركة أكبر فى الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حزب المستقلين الجدد أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، بأن الحوار الوطنى يمثل كافة أطياف المجتمع، وأنه سيتم الاستعانة بالحوار الوطنى والخبراء الاقتصاديين لوضع تصور اقتصادى بنهاية 2024 ، هي انعكاس لاهتمام الدوله بتنفيذ دعوه الرئيس للحوار الوطني لمرحلته الثانية كاستراتيجيه أساسية في المرحلة المقبلة للدولة المصرية.

وقال الدكتور هشام عنانى رئيس الحزب، أن تصريحات رئيس الوزراء تمثل دعوة من الدوله لمشاركة أكبر في الحوار في مرحلته المقبلة، حيث إنها مرحلة ذات طبيعة خاصة تتطلب المزيد من المشاركة الجادة لوضع ومتابعة لكل الحلول لكل المشاكل المطروحة وبخاصة الملف الاقتصادي.

وأشار إلى أن استمرار حاله الحوار والاستجابة لدعوات الدولة المصرية لمشاركة أوسع بات ملحا في ظل اضطراب عالمي وإقليمي، وأن دعوة الرئيس في إفطار الأسرة المصرية لحوار أعمق بخصوص الملف الاقتصادي مع مواصلة الاستمرار في باقي الملفات ستكون بمثابة دفعة قوية وثقة كبيرة فيما تم من إنجازه من موضوعات.