مسؤول روسي: وحدات الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة مسيرة خارج موسكو

اعلن حاكم منطقة موسكو أندريه فوروبيوف إن وحدات الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة مسيرة خارج موسكو اليوم الاثنين. وأوضح فوروبيوف في تصريح له، أن شظايا من الطائرة المسيرة وقعت على منزل خاص في حوالي التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (1800 بتوقيت غرينتش) في بالاشيخا إلى الشرق من العاصمة الروسية. وهرب من كانوا داخل المنزل دون أن يصاب أحد منهم.

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