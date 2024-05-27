مجلس الأمن القومي الأميركي: على إسرائيل اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين

شدد ناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس"، أن "على إسرائيل بذل كل الجهود الممكنة لتجنّب سقوط قتلى مدنيين، ونحن نتواصل بشكل نشط مع قوات الدفاع الإسرائيلية والشركاء على الأرض لتقييم ما حصل".

ورأى أن "الصور الكارثية بعد ضربة نفذتها قوات الدفاع الإسرائيلية في رفح الليلة الماضية أسفرت عن مقتل عشرات الأبرياء الفلسطينيين تفطر القلب"، معتبراً أن "لدى إسرائيل الحق في مطاردة حماس. فهمنا بأن هذه الضربة قتلت إرهابيين رفيعي المستوى من حماس مسؤولين عن هجمات ضد مدنيين إسرائيليين".