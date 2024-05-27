القرم افتتح مؤتمر ومعرض تكنولوجيا المعلومات والإتصالات "10X ICT"

أشار وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، خلال افتتاحه فعاليات مؤتمر ومعرض 10X ICT في فندق حبتور في سن الفيل، الى أننا "حققنا إنجازاتٍ كبيرة، ولكن علينا أيضا أن نعترف بالتحديات التي نواجهها، مثل محدودية البنية التحتية وضرورة زيادة الاستثمارات في البحث والتطوير. هذه التحديات ليست عقبات، بل هي فرص لنا لنثبت قدرتنا على التكيف والابتكار".

ولفت القرم، الى أن "أمامنا رؤية مستقبلية تهدف إلى تعزيز النظام البيئي للشركات الناشئة، وتشجيعِ المزيد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وضمان أن تكونَ مؤسساتنا التعليمية متوافقة مع احتياجات الصناعة. إن تعزيزالتعاون بين مختلف القطاعات هو المفتاحُ لبناء مستقبل مزدهر".

وحث على "مواصلة الابتكار والتعاون ودفع حدود الممكن"، مؤكداً أن "معا، يمكننا بناء مستقبل أكثر إشراقا وازدهارا للبنان والعالم. إن التقدم في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لا يدفع اقتصادنا فحسب، بل يحدث ثورة في التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، مما يحسن جودةَ الحياة لجميع مواطنينا".

ورأى أن "هذا الحدث العلمي سيبرز الدور الريادي للبنان، كما كان سابقا، وسيبقى رياديا بخاصة في مجال التكنولوجيا والابتكار في الشرق الأوسط"، وقال: "إن نجاح لبنان في استضافة مثل هذه الفعاليات الكبرى، يعكسان قدرة هذا المؤتمر على المنافسة العالمية، ويؤكدان على موقعه الحيوي كمركز تكنولوجي في المنطقة"، معبرا عن "فخره بإنجازاتِ لبنان على الخريطة التكنولوجية العالمية".