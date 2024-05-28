أستراليا تدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري لعملياتها في رفح

ياسر رشاد - القاهرة - أدانت أستراليا الغارات التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح، وحثت إسرائيل على الوقف الفوري للعملية العسكرية في المدينة.

وفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية "بيني وونغ" في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقًا :"إن الضربات الإسرائيلية كانت لها عواقب مروعة وغير مقبولة، وأستراليا كانت واضحة للغاية في أنه يجب على إسرائيل ألا تمضي قدما في عمليتها في رفح حيث يعيش أكثر من 2.3 مليون شخص من النازحين".

وفي 24 مايو، قضت المحكمة الدولية التابعة للأمم المتحدة بأنه يجب على إسرائيل وقف الهجوم على رفح وأي عمل آخر قد يؤثر سلبًا على سكان المدينة. كما ألزمت المحكمة إسرائيل بإبقاء معبر رفح مفتوحا لتقديم المساعدات للسكان الفلسطينيين.

كندا: نشعر بالفزع وعلى إسرائيل وقف إطلاق النار فورًا

وفي سياق متصل قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، أمس، إن كندا تشعر "بالفزع" بعد الهجمات الإسرائيلية على رفح جنوب قطاع غزة، التي أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا بين النازحين.

وأضافت جولي على منصة إكس، "لا تدعم كندا عملية عسكرية إسرائيلية في رفح، ولابد أن ينتهي هذا المستوى من المعاناة الإنسانية، ودعت إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

إسرائيل تقصف المناطق الآمنة التي دعت الفلسطينيين البقاء بها ومجلس الأمن في اجتماع طارئ

يذكر أنه في وقت متأخر من يوم الأحد، نفذ الجيش الإسرائيلي غارة على رفح؛ أصابت ما لا يقل عن ثمانية صواريخ مخيم الخيام في منطقة تل السلطان بالقرب من مستودع الأونروا، ووفقا لآخر التقارير، قُتل ما لا يقل عن 40 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال. وقال المكتب الصحفي للجيش الإسرائيلي إن جهاز الأركان العامة فتح تحقيقا في مقتل مدنيين في منطقة الغارة.

ويقع المخيم ضمن مناطق حددتها قوات الاحتلال مسبقا على أنها آمنة، ودعت النازحين إلى التوجه إليها، ولم يصدر أي بيانات أو تحذيرات للنازحين وسكان المنطقة لإخلائها.

ومن جانبه قرر مجلس الأمن عقد اجتماعا طارئا، اليوم الثلاثاء، لبحث الأوضاع في رفح بعد المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي في رفح.

وأوضحت مصادر دبلوماسية لوكالة "فرانس برس"، أن الاجتماع المغلق سيعقد بطلب من الجزائر.