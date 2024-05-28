هل تنخفض أسعار الأضاحي 2024 قبل حلول العيد؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

أكد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، تراجع أسعار اللحوم وذلك قبل حلول عيد الأضحى المبارك، موضحًا أن سعر كيلو الجاموس القائم وصل إلى 160 جنيهًا وسعر كيلو البقري القائم 180 جنيهًا وسعر كيلو الخروف القائم ما بين 160 لـ 220 جنيهًا، فيما تراوح سعر الخروف الحي ما بين 6 آلاف إلى 10 آلاف جنيه حسب الحجم والنوع.

وأوضح "أبو صدام"، أن تراجع الأسعار يرجع إلى عدة أسباب أبرزها الإفراج عن البضائع الجمركية المخزونة بالموانئ واستيراد كميات كبيرة من اللحوم الحية خلال شهر مارس الماضي مما أحدث وفرة المعروض بالأسواق.

من جانبه قال مصطفى محمد وهبة عضو شعبة القصابين، إن التراجع الذي شهدته أسعار اللحوم خلال الأيام الماضية كان في سعر القائم وذلك نظرًا لاستيراد الحكومة كميات كبيرة من المواشي الحية وليس المذبوح للمستهلك، موضحا أن أسعار اللحوم داخل محلات الجزارة تتراوح ما بين 400 لـ 450 جنيهًا.

وأشار إلى أن صدى تراجع أسعار اللحوم الحية سيبدأ الإنعكاس بمحلات الجزارة خلال الأسابيع المقبلة.