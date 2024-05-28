"حزب الله": هجوم ناري مركّز استهدف موقع راميا وحاميته وتجهيزاته وتموضوعات جنوده

أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشّريفة، شنّت المقاومة ‌‏الإسلاميّة عند السّاعة 06:00 من صباح اليوم الثّلثاء 2024-05-28، هجومًا ناريًّا مركّزًا ومن ‌‏مسافة قصيرة، بالصّواريخ الموجّهة وقذائف المدفعيّة والأسلحة المباشرة، استهدف موقع راميا وعلى ‏حاميته وتجهيزاته وتموضوعات جنوده؛ وحقّقوا فيه إصابات مباشرة".

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