الأمن الفدرالي الروسي: إحباط 29 محاولة لمجموعات أوكرانية للتسلل إلى روسيا منذ 2022

أعلن النائب الأول لمدير جهاز الأمن الفدرالي الروسي، رئيس هيئة حرس الحدود الروسية، فلاديمير كوليشوف، أن "حرس الحدود الروسي مع مجموعة قوات سيفر (الشمال) أحبطوا 29 محاولة تسلل إلى الأراضي الروسية من قبل تشكيلات مسلحة ومجموعات تخريبية واستطلاعية أوكرانية منذ شباط 2022".

ولفت كوليشوف، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، الى أن "الوضع في الجزء الروسي الأوكراني من حدود الدولة والأراضي الحدودية لا يزال متوترًا في المجمل".

وأضاف،كوليشوف، أن "عدد الضربات الصاروخية والمدفعية على الأراضي الروسية لا يتناقص، كما أن كثافة هجمات الطائرات المسيرة على الجيش الروسي ووسائل النقل والطاقة والبنية التحتية الاجتماعية تتزايد، مضيفًا أن ضحايا مثل هذه الهجمات الإرهابية هم بشكل رئيسي مدنيون، بينهم شيوخ وأطفال".

وأشار إلى أنه "في عام 2023، تم إيقاف أكثر من 5500 محاولة لدخول روسيا من قبل أفراد مرتبطين بمنظمات إرهابية ومتطرفة دولية، فضلا عن الخدمات الخاصة والتشكيلات المسلحة الأوكرانية".