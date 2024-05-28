أعربت وزارة الخارجية ​العراق​ية، عن "إدانة واستنكار العراق الشّديد لاستمرار اعتداءات سلطة الاحتلال الإسرائيلي، واستهدافها الأخير لمخيّم النّازحين الفلسطينيّين الأبرياء في ​رفح​ جنوبي قطاع غزة". وأكّدت في بيان، أنّ "هذه الأفعال الإجراميّة الّتي تستمرّ سلطة الاحتلال بارتكابها، تَستوجب تدخُّلًا دوليًّا رادعًا"، داعيةً ​المجتمع الدولي​ إلى "فرض عقوبات على الكيان الإسرائيلي، لما تمثّله مجازرُه وممارساته العدوانيّة من خرق واضح للقانون والقرارات الدّوليّة".

كانت هذه تفاصيل خبر خارجية العراق دانت استهداف مخيم للنازحين في رفح: لفرض عقوبات على الكيان الإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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