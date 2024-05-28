أعلن الجيش المالي أنّ مقاتلين في فصيل تابع لجماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" المرتبطة بتنظيم "القاعدة"، "نفّذوا هجومًا بواسطة سيّارتَين قادهما انتحاريّان، وبإلقاء قذائف" على مركز للجيش.
وأشار في بيان، إلى أنّ الجيش صدّ الهجوم الّذي وقع في قرية موردية الغربيّة، على بُعد نحو 200 كيلومتر شمال العاصمة باماكو، "ممّا كبّد الإرهابيّين خسائر مادّيّة وبشريّة فادحة"، موضحًا أنّه "تمّ تحييد عدد كبير من الإرهابيّين، وجرح العشرات". وأفاد بمقتل خمسة من جنوده وإصابة العشرات.
يُذكر أنّ في شباط الماضي، قُتل عدد من الجنود الماليّين في المنطقة نفسها، في هجوم واسع النّطاق نُسب إلى جهاديّين.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش المالي أعلن صد هجوم في موردية وتكبيد "الإرهابيين" خسائر فادحة: مقتل 5 من جنودنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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