"النشرة": الجيش حجز آليات للكتيبة الاندونيسية باليونيفيل في الجنوب لأنها خرجت من مرفأ بيروت دون الاجراءات اللازمة

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأنّ "الجيش اللبناني حجز عددا من آليات عسكرية تابعة للكتيبة الاندونيسية العاملة في اطار قوات الطوارىء الدولية اليونيفيل في الجنوب لانها خرجت من مرفا بيروت دون القيام بالاجراءات القانونية اللازمة وقد حضر وكيلها وتعهد بترقيمها".

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