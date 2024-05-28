بعد يوم من المجزرة.. شهداء بقصف مكثف لجيش الاحتلال غربي مدينة رفح

عاد جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء لقصف منطقة تل السلطان غربي رفح جنوبي قطاع غزة بشكل مكثف بعد يوم من ارتكابه مجزرة ضد النازحين بمخيم قرب المنطقة.



واستهدف القصف المدفعي منازل وجزءا من مبنى المستشفى الإندونيسي، وقال مراسل الجزيرة إن غارة إسرائيلية سابقة استهدفت منزلا شمالي مدينة رفح مما أدى إلى استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة آخرين، وقد نقلت جثامين الشهداء وعدد من المصابين إلى عيادة تل السلطان في رفح.



ونقلت الجزيرة عن مراسلها، وجود مصابين في اشتباكات بمحيط دوار زعرب غربي مدينة رفح إثر محاولة آليات إسرائيلية التوغل في المنطقة، وقال إن سيارات الإسعاف تواجه صعوبات في الوصول إلى منازل تعرضت لقصف إسرائيلي في المنطقة الغربية لرفح.



وأفاد المراسل "أن قصفا مدفعيا استهدف الطابق العلوي في المستشفى الإندونيسي، مشيرا إلى وجود طواقم طبية ومرضى محاصرين بفعل القصف المكثف داخل عيادة تل السلطان والمستشفى".



المصدر: الجزيرة