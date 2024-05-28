"طريق مضيئ لطفلي" بأسوان تفوز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن فوز مبادرة "طريق مضيئ لطفلي" والتي تستهدف أولياء أمور الأطفال ذوي الإعاقة البصرية "المكفوفين" بأسوان، بالمركز الأول على مستوى الجمهورية.

وقالت الدكتورة عبلة عادل حسن، مؤسس المبادرة، إن المبادرة تأتي في إطار وجود معاناة لأولياء الأمور الذين لديهم أطفال من ذوي الإعاقة البصرية وذلك بسبب قلة الخدمات الموجهة إليهم، لافتة أن المبادرة تهدف إلى عمل تأهيل نفسي ووعي لأولياء الأمور وتوجيههم إلى استخدام الأساليب الحديثة للتعامل مع هؤلاء الأطفال لكي يصلوا إلى الاعتماد الكامل على أنفسهم.

وأضافت أنها سعيدة بفوز المبادرة بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، وقدمت الشكر للفريق المعاون لها ولوزارة الشباب والرياضة.