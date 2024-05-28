القاهرة الإخبارية: مصر تسعى لإعادة تفعيل اتفاق الهدنة بالتنسيق مع قطر وأميركا

نقلت قناة القاهرة الإخبارية المصرية التابعة للدولة عن مسؤول كبير قوله، إن وفدا أمنيا مصريا يكثف جهوده "لإعادة تفعيل اتفاق الهدنة وتبادل الأسرى بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة".

وذكر المسؤول إن مصر "أكدت موقفها الثابت تجاه عدم التعامل في معبر رفح إلا مع الأطراف الفلسطينية والدولية، ولن تعتمد التنسيق مع الجانب الإسرائيلي".

ونقلت القاهرة الإخبارية عن المسؤول قوله إن مصر أبلغت كافة الأطراف المعنية بأن "إصرار إسرائيل على ارتكاب المذابح والتصعيد في رفح الفلسطينية يضعف مسارات التفاوض ويؤدي لعواقب وخيمة".

وهددت مصر الأسبوع الماضي بالانسحاب من دورها كوسيط في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة بعد أن ذكرت شبكة "سي.إن.إن" أن "المخابرات المصرية غيرت شروط مقترح هدنة في الآونة الأخيرة وأضاعت التوصل إلى صفقة".

وسيطرت القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح أوائل أيار الجاري.