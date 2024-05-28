إصابة 17 شخصًا في حادث تصادم بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا-جمال محمد:

أصيب 17 شخصًا، مساء اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز ملوي جنوب المنيا.

تلقى اللواء محمد مصطفى، مدير أمن المنيا، إخطارًا بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص بالقرب من مدخل مدينة ملوي، ووقوع عدد من المصابين.

انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 17 شخصًا بإصابات متفرقة ما بين سحجات وكدمات وكسور.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.