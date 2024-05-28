هجوم صاروخي على سفينة قبالة سواحل اليمن

قالت مصادر في الأمن البحري والملاحة، اليوم، إن سفينة تجارية ترفع علم جزر مارشال تعرضت لهجوم بثلاثة صواريخ قبالة سواحل اليمن.

وقالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري إن السفينة أطلقت رسالة استغاثة تفيد بتعرضها لأضرار في عنبر التخزين وأن المياه تتسرب إليها على بعد نحو 54 ميلا بحريا جنوب غربي مدينة الحديدة اليمنية.

وذكرت مصادر ملاحية يونانية أن السفينة التي تحمل اسم «لاكس» في طريقها إلى ميناء قريب لتقييم حجم الأضرار، ولم ترد شركة جريهيل شيب مانجمنت المشغلة للسفينة ومقرها اليونان بعد على طلب التعليق.

وبشكل منفصل قالت هيئة التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن إصابة سفينة بأضرار بعد استهدافها بصواريخ على بعد 31 ميلا بحريا جنوب غرب الحديدة باليمن.

جاء ذلك في بيان للهيئة عبر منصة «إكس»، ذكرت فيه أن الهجوم هو الـ75 من نوعه، منذ بدء أزمة استهداف السفن في المنطقة من قبل جماعة الحوثي قبل أشهر.

وذكرت الهيئة أن ربان سفينة تجارية أعلن عن تعرضها لأضرار بعد قصفها بصواريخ، مؤكدا سلامة الطاقم، وأن السفينة تتجه إلى الميناء التالي ضمن مسارها.

وتابعت الهيئة البريطانية أنها تقوم بالتحقيق في الهجوم، كما نصحت السفن بالعبور بحذر وإبلاغها عن أي نشاط مشبوه.

وفيما لم تحدد البحرية البريطانية الجهة المسؤولة عن الهجوم، إلا أن هذه الهجمات تشنها مليشيا الحوثي منذ أشهر، ولم يصدر تعليق فوري من الجماعة المليشيا تتبنى فيه الهجوم.