من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمطارات جدة، المهندس مازن بن محمد جوهر:"إن استقبال الرحلة الأولى لشركة الطيران التركية - AJET - من مطار صبيحة كوكجن الدولي، بمعدل ست رحلات أسبوعيًا، سيوفر المزيد من خيارات السفر ويسهم في تعزيز التجارة والسياحة بين المملكة العربية السعودية وتركيا".
وأضاف أن هذه الخطوة جزء من إستراتيجية مطارات جدة لزيادة عدد الوجهات المتصلة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، تماشيًا مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للطيران، التي تهدف إلى ربط المطار بـ 150 وجهة دولية وخدمة أكثر من 114 مليون مسافر بحلول عام 2030. وأشار إلى أن الوجهات الجديدة ستعزز مكانة مطار الملك عبدالعزيز الدولي مركزًا رئيسيًا يربط بين الشرق والغرب، مما يوفر للركاب المزيد من الخيارات ويضمن تجربة سفر سلسة ومريحة. يُذكر أن برنامج الربط الجوي هو برنامج يستهدف زيادة النمو السياحي في المملكة، من خلال تعزيز الربط الجوي بين المملكة ودول العالم، عبر تطوير المسارات الجوية الحالية والمحتملة، وربط المملكة بوجهاتٍ جديدة عالمية، ويعمل برنامج الربط الجوي بصفته المُمكّن التنفيذي للإستراتيجية الوطنية للسياحة، والإستراتيجية الوطنية للطيران، على تعزيز التعاون وبناء الشراكات بين الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاعين العام والخاص في منظومتيّ السياحة والطيران، لتعزيز مكانة المملكة بصفتها وجهة سياحية رائدة عالميًا في مجال الربط الجوي السياحي.
كانت هذه تفاصيل خبر برنامج الربط الجوي يرحّب بخطوط "ايه جيت" لتسيير رحلات مباشرة من أنقرة وإسطنبول إلى السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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