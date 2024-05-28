مقتل 3 من الحرس الثوري الإيراني في سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، بأن ثلاثة من عناصر الحرس الثوري الإيراني قتلوا برصاص مسلحين من تنظيم داعش في محافظة حمص.

وأضاف المرصد في موقعه الرسمي أن مسلحين من خلايا التنظيم يستقلون دراجة نارية هاجموا بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، موقع حراسة وسيارة عسكرية لميليشيا «الحرس الثوري» الإيراني قرب «مدرسة السواقة» غرب تدمر بريف حمص الشرقي، مما أدى لمقتل 3 عناصر من الميليشيا، وحرق السيارة بالكامل.

بعدها لاذ عناصر «التنظيم» بالفرار باتجاه مناطق جبلية تتبع لجبل العمور القريبة من الموقع المستهدف.

وفي 8 أبريل الجاري، قتل 3 عناصر من ميليشيا «الحرس الثوري» الإيراني من الجنسية السورية رمياً بالرصاص على يد مسلحين بعد اقتحامهم لنقطة عسكرية على أطراف مدينة الميادين «عاصمة الميليشيات الإيرانية شرق سوريا»، بريف دير الزور الشرقي من جهة البادية، وفق ما أفاد المرصد السوري حينها.

وينحدر العناصر من بلدة حطلة وإحدى القرى السبعة شرق الفرات، بريف دير الزور الشرقي، والتي نفذ فيها مسلحون مجزرة في العام 2013 راح ضحيتها 60 شخصاً غالبيتهم من المسلحين من أبناء «الطائفة الشيعية»، حيث جرى نقل جثث القتلى إلى المشفى، من دون معرفة من يقف خلف مقتلهم.