3 دول جديدة تعترف بدولة فلسطين

وقالت وزارة الخارجية النرويجية إن اعتراف النرويج الرسمي بفلسطين كدولة دخل حيز التنفيذ.
فيما أكد وزير الخارجية الإسباني أن اعتماد القرار يتماشى مع القرارات الأممية وغير موجه ضد أي طرف، مضيفا أن الاعتراف بفلسطين خطوة تتيح للطرفين تحقيق السلام.
كما أكدت الحكومة الأيرلندية قراراها بإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين دبلن ورام الله، وتعيين سفير لأيرلندا لدى دولة فلسطين.
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