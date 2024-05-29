وتطرق أصحاب السمو والمعالي خلال مأدبة عشاء العمل إلى التطورات الخطيرة للأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة بشأنها، كما تم مناقشة مسألة تكثيف الحشد الدولي للاعتراف بدولة فلسطين المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يقيم مأدبة عشاء عمل بحضور نظيره الأسباني و أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة بشأن غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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