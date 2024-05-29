كوريا الشمالية أرسلت مناطيد محملة بـ"نفايات وفضلات" إلى كوريا الجنوبية

أرسلت كوريا الشمالية مناطيد محملة بنفايات وورق المراحيض وما يشتبه بأنها فضلات حيوانات إلى كوريا الجنوبية، حسبما أعلنت وسائل إعلام كورية جنوبية.

وانتشرت على وسائل إعلام كورية جنوبية صور مناطيد بيضاء اللون محملة بأكياس نفايات وما يبدو أنها فضلات، بعد أيام على إعلان كوريا الشمالية بأنها ستمطر مناطق حدودية "بأكوام من النفايات الورقية والقذارات" عقابًا لسيول.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الكوري الجنوبي أنّه "تم تحديد أجسام مجهولة يعتقد أنها منشورات دعائية لكوريا الشمالية في منطقة غيونغي غانغوون الحدودية، والجيش يتخذ إجراءاته".

وحذر المواطنون في هذه المنطقة بضرورة "الامتناع عن الأنشطة الخارجية وعدم لمس أي أجسام مجهولة وإبلاغ أقرب قاعدة عسكرية أو شرطة عنها".

وقال إن ممارسات كوريا الشمالية "تنتهك بوضوح القوانين الدولية وتهدد بشكل خطير سلامة شعبنا"، مضيفا أن بعض المناطيد احتوت ما يُعتقد أنها قمامة يقوم الجيش بتفحصها، مضيفًا "نحذر الشمال بشدة بأن يوقف على الفور أفعاله غير الإنسانية والدنيئة".

وكانت قد بعثت سلطات مقاطعة غيونغي برسالة نصية تنبيهية إلى السكان طلبت منهم فيها "الامتناع عن النشاطات الخارجية وإبلاغ القواعد العسكرية" عن أي مواد آتية من كوريا الشمالية.

ويطلق النشطاء الكوريون الجنوبيون أحيانا بالونات تحمل منشورات دعائية مناهضة لنظام كيم جونغ أون وأموالا للأشخاص الذين يعيشون في المناطق الحدودية الشمالية.

وتعهدت كوريا الشمالية في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية الأحد، من أنها سترد على هذه الأفعال.

ومنذ انتهاء الحرب الكورية (1950-1953) بهدنة، لا تزال الكوريتان في حالة حرب وتفصل بينهما حدود شديدة التحصين، بما في ذلك المنطقة المنزوعة السلاح.

وقال تشيونغ سيونغ تشانغ من معهد سيجونغ لوكالة فرانس برس إن كوريا الشمالية سبق أن أرسلت مناطيد دعائية عبر الحدود، في 2016 على سبيل المثال، لكن نهجها مختلف قليلا هذه المرة.

وأضاف "عُثر على أكياس ملئية بورق مراحيض وقمامة وبطاريات صينية".

ويُفهم من "إفادات الشهود أن رائحة قوية كانت تنبعث من الأكياس. قد يكونوا أرسلوا برازا، وربما براز حيوانات أيضا" على ما قال.

واعتبر تشيونغ ذلك "رسالة صارمة لكوريا الجنوبية مفادها بأن كوريا الشمالية، مثل الجنوبية، يمكنها إرسال دعاية أيضا، وينبغي عليها التوقف عن ذلك فورا"، مضيفا أن الحدود "ستخضع لرقابة مشددة بعد ذلك".