افادت قناة "المنار"، عن "قصف مدفعي صهيوني يستهدف منطقة "وادي حسن" في اطراف الجبين وشيحين". واشارت الى ان "موقع للجيش اللبناني عند أطراف بلدة علما الشعب، تعرض لرشقات رشاشة أطلقها الجيش الاسرائيلي من داخل الأراضي المحتلة من دون وقوع إصابات".

كانت هذه تفاصيل خبر "المنار": تعرض موقع للجيش عند أطراف بلدة علما الشعب لرشقات رشاشة أطلقها الجيش الاسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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