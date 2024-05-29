في صحف اليوم: بري يحمّل "القوات" مسؤولية التعطيل ويؤكد أنّه هو من يدعو ويرأس أي حوار

نقلت صحيفة "اللواء" بأن رئيس مجلس النواب نبيه بري "لم يُخفِ أنه ينتظر ما يحمله الموفد لودريان من مقترحات بعد وصوله الى بيروت".

وتساءل بري، وفق الصحيفة، بأنّه "لماذا يعقد مؤتمر في باريس ومجلس النواب موجود؟"، وحمَّل بري "القوات اللبنانية" مسؤولية التعطيل، وأوضح أن "اللجنة الخماسية الدولية طرحت مهلة لانتخاب رئيس دون التواصل معه".

وأكد بري، وفق ما نقلت عنه الصحيفة: "أنا من يدعو ويرأس أي حوار، وأن أي حل جدي للازمة سيكون بالذهاب الى عقد جلسات حوار".