واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" جهودها لمكافحة التهريب، إذ ضبطت بنتيجة عمليات دهم في طرابلس وجبل محسن والبترون وجونية كميات كبيرة من المصنوعات التبغية المهرّبة والمعسّل المهرّب والمزوّر، بالإضافة إلى السجائر الالكترونية vape. وسطرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.

كانت هذه تفاصيل خبر "الريجي" ضبطت منتجات تبغية مهرّبة ومزوّرة في طرابلس وجبل محسن والبترون وجونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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