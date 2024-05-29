البابا فرنسيس وافق على استقالة المطرانين الجميّل وكرم

اعلنت أمانة سرّ البطريكيّة المارونيّة، أن "قداسة البابا فرنسيس قبل إستقالة المطران مارون ناصر الجميّل من إدارة أبرشيّة سيّدة لبنان في باريس، ويبقى زائرًا رسوليًّا لموارنة أوروبا الشماليّة والغربيّة".
واشارت في بيان، الى انه "قبل أيضًا استقالة المطران بيتر كرم من مهمّته كمدبّرٍ رسوليّ للأبرشيّة، لكنّه يظلّ في وظيفته حتى تسليم خلفه على أبرشيّة لبنان-باريس".
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