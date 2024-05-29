الجيش الإسرائيلي: القبة الحديدية اعترضت طائرتين مسيرتين تسللتا من الأراضي اللبنانية

أعلن الجيش الإسرائيلي، أن "القبة الحديدية اعترضت طائرتين مسيرتين تسللتا من الأراضي اللبنانية". وكانت قد أفادت "القناة 14" الإسرائيلية، عن "انفجار طائرة بدون طيار في منطقة الجليل الأعلى".

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