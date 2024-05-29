جعجع يلتقى لودريان في معراب

يلتقي رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في هذه الأثناء، الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، يرافقه السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو والوفد الفرنسي، في حضور النائب جورج عقيص، عضو الهيئة التنفيذية جوزيف جبيلي، رئيس جهاز العلاقات الخارجية ريشار قيومجيان وعضو الجهاز طوني درويش.

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