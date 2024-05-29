"النشرة": سقوط صاروخ مجهول خراج بلدة الروضة في البقاع الغربي اثناء القصف الاسرائيلي على العاصمة السورية

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، عن "سقوط صاروخ مجهول في خراج بلدة الروضة في البقاع الغربي اثناء القصف الاسرائيلي على العاصمة السورية".
وكان المراسل فد أفاد بأن الطيران الحربي الاسرائيلي نفذ غارة على العاصمة السورية، وغارة على محافظة حمص من فوق لبنان مع مشاهدة صواريخ إعتراضية فوق لبنان.
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