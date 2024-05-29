اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم إنه يجب وضع حد "للتأجيل الممنهج" لتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية.
واوضح قصر الإليزيه في بيان عقب محادثة هاتفية بين الرئيس الفرنسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس، إن ماكرون "أكد التزام فرنسا بالعمل مع شركائها الأوروبيين والعرب على رؤية مشتركة للسلام تقدم ضمانات أمنية للفلسطينيين والإسرائيليين".
وأضاف أن هذه العملية يجب أن تستتبع "رؤية للاعتراف بالدولة الفلسطينية في ديناميكية مفيدة".
كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون: يجب إنهاء "التأجيل الممنهج" لحل الدولتين في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.