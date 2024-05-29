ماكرون: يجب إنهاء "التأجيل الممنهج" لحل الدولتين في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم إنه يجب وضع حد "للتأجيل الممنهج" لتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية.

واوضح قصر الإليزيه في بيان عقب محادثة هاتفية بين الرئيس الفرنسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس، إن ماكرون "أكد التزام فرنسا بالعمل مع شركائها الأوروبيين والعرب على رؤية مشتركة للسلام تقدم ضمانات أمنية للفلسطينيين والإسرائيليين".

وأضاف أن هذه العملية يجب أن تستتبع "رؤية للاعتراف بالدولة الفلسطينية في ديناميكية مفيدة".