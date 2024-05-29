القوات المسلحة اليمنية: أسقطنا طائرةٍ أميركيةٍ نوع "MQ_9" أثناءَ تنفيذِها مهامَ عدائيةً في أجواءِ محافظةِ مأرب

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، أنه "قواتُ الدفاعِ الجويِّ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ نجحتْ فجرَ يومِنا هذا الأربعاءِ في إسقاطِ طائرةٍ أميركيةٍ نوع MQ_9 أثناءَ تنفيذِها مهامَ عدائيةً في أجواءِ محافظةِ مأرب".

وأوضح القوات، أنه "عمليةُ الاستهدافِ قدْ تمَّت بصاروخٍ أرضِ جو محليِّ الصنعِ وسيتمُّ توزيعُ مشاهدَ الإسقاطِ بعد قليلٍ بإذنِ الله"، مؤكدةً أنَّ "عمليةَ إسقاطِ الطائرةِ جاءتْ بعدَ أيامٍ فقط من إسقاطِ طائرةٍ أخرى من نفسِ النوعِ في أجواءِ محافظةِ البيضاء. وهي الطائرةُ السادسةُ التي تمَّ إسقاطُها من هذا النوعِ خلالَ معركةِ الفتحِ الموعودِ والجهادِ المقدس دعماً وإسناداً للشعبِ الفلسطيني".

وشددت على أنها "مستمرةٌ في تطويرِ قدراتِها الدفاعيةِ للتصدي للعدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ ولكافةِ القوى المعاديةِ واستمراراً في الانتصارِ للشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ في قطاع غزة حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ".