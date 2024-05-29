ماكرون يعلنها: فرنسا تستعد للاعتراف بدولة فلسطين

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى إصلاح السلطة الفلسطينية، وذلك تمهيدا "للاعتراف بدولة فلسطين".

من جانبه، قال قصر الإليزيه في بيان إن ماكرون وعباس جددا الدعوة لوقف العمليات العسكرية في غزة فورا كما طالبت محكمة العدل الدولية.

وأعرب ماكرون عن تعازيه للشعب الفلسطيني عن الخسائر البشرية الفادحة الناجمة عن العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة، معتبرًا القصف الإسرائيلي لمخيم للنازحين في رفح مأساة جديدة.

وفي وقت سابق، قال ماكرون إن باريس مستعدة للاعتراف بدولة فلسطين لكن فقط في اللحظة التي سيكون فيها ذلك مفيدا.

وخلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، قال ماكرون: "أنا على استعداد تام للاعتراف بدولة فلسطين، لكنني أعتقد أن هذا الاعتراف يجب أن يأتي في الوقت الذي سيكون فيه هذا مفيدا ولن أعترف بها على أساس العواطف."

ووفقا لماكرون، فإن الأولوية الآن هي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، كما أكد على ضرورة قيام إسرائيل بإنهاء أعمالها العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.