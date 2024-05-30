قوى الامن عممت صورة سورية مفقودة غادرت منزلها الزوجي الكائن في الحدت

عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة: صفاء قاسم زبعه (مواليد عام 1999، سورية) التي غادرت بتاريخ 27/05/2024 منزلها الزوجي الكائن في شارع المعاينة الميكانيكيّة - الحدت، ولم تَعُد لغاية تاريخه".
وطلبت من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، "الاتّصال بفصيلة الحدت في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 466553-05، للإدلاء بما لديهم من معلومات".
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