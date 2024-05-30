نديم الجميّل طلب من الحكومة معلومات بشان الاعتمادات المالية والمساعدات الممنوحة من مجلس الجنوب منذ 7 تشرين الأول

تقدم عضو كتلة الكتائب اللبنانية النائب نديم الجميّل، امام مجلس الوزراء، بـ"طلب الحصول على معلومات بشأن الاعتمادات المالية والمساعدات الممنوحة من قبل مجلس الجنوب منذ 7 تشرين الاول 2023 استناداً الى قانون حق الوصول الى المعلومات، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على اقتراح مجلس الجنوب المتعلق بتقديم مساعدات عن بعض الأضرار المادية والجسدية من جراء الاعتداءات الإسرائيلية وتعديل قيمة هذه المساعدات".
وطلب الجميّل في كتابه الى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي "جردة تفصيلية عن جميع المساعدات والمنح العينية والنقدية المقدمة، والمزمع تقديمها اضافة الى قائمة التي حصلت وستحصل عليها وعدد الأشخاص الذين حصلوا عليها والرمشحين لذلك مع تحديد مناطقهم كما المعايير والشروط المعتمدة لتحديد الأشخاص وما المقصود بالشهداء وما اذا كانوا مقاتلين او مدنيين والمصادر والآليات المالية التي ستتبعها الحكومة لتأمين المبالغ المطلوبة في ظل الوضع المتردي الحالي".
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