أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشاينغ، أن اللقاء بين وزير الدفاع الصيني دونغ جون ونظيره الأميركي لويد أوستن كان "إيجابيًا، عمليًا وبنّاءً"، وذلك في أعقاب اجتماع نادر عقداه في سنغافورة.
وأفاد بأنّ الوزير الصيني أبلغ نظيره الأميركي بأن خطوات أميركا في دعم تايوان التي تعتبرها بكين جزءاً من أراضيها، تشكّل انتهاكاً بالغاً لمبدأ الصين الواحدة.
وقال وزير الدفاع الصيني إنّ بكّين تحض واشنطن على المساعدة في إحلال السلام بالشرق الأوسط، كما أكّد أنّ بكّين لا تدعم عسكريًا أيًا من فريقي الحرب في أوكرانيا.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الصيني لأوستن: خطوات أميركا بدعم تايوان انتهاك بالغ لمبدأ الصين الواحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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