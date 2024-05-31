السلطات العراقية نفّذت حكم الإعدام بحق 8 مدانين بـ"الارهاب"

افادت مصادر أمنية وصحية وكالة "فرانس برس" بأن "السلطات العراقية حكم الإعدام بحق ثمانية مدانين بـ"الإرهاب" والانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية". واوضح المصدر، انه "تم الخميس تنفيذ حكم الإعدام بثمانية مدانين بجرائم إرهابية (...) في سجن الحوت في مدينة الناصرية" في محافظة ذي قار بجنوب البلاد، مشيراً إلى أن "جميعهم عراقيون متهمون بالانتماء الى تنظيم داعش الإرهابي".

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