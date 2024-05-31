النشرة: تهافت المواطنين الى شركات تحويل الاموال لدفع رسوم الميكانيك

جالت "النشرة" على مراكز شركات تحويل الأموال حيث رصدت تهافتا للمواطنين بغية دفع رسوم الميكانيك. هذا ويشهد نظام دفع الميكانيك "system" ضغطًا كبيرًا بسب تهافت المواطنين لتسديد الرسوم بعدما مما أدى إلى تعطله. وأمس أعلنت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات – مصلحة تسجيل السيارات والآليات “بدء استيفاء رسوم السير السنوية (الميكانيك) لدى كل مراكز شركات تحويل الأموال: OMT-WHISH MONEY-CASH PLUS-BOB FINANCE، اعتبارا من الخميس".

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