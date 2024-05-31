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النشرة: تهافت المواطنين الى شركات تحويل الاموال لدفع رسوم الميكانيك

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جالت "النشرة" على مراكز شركات تحويل الأموال حيث رصدت تهافتا للمواطنين بغية دفع رسوم الميكانيك.

هذا ويشهد نظام دفع الميكانيك "system" ضغطًا كبيرًا بسب تهافت المواطنين لتسديد الرسوم بعدما مما أدى إلى تعطله.

وأمس أعلنت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات – مصلحة تسجيل السيارات والآليات “بدء استيفاء رسوم السير السنوية (الميكانيك) لدى كل مراكز شركات تحويل الأموال: OMT-WHISH MONEY-CASH PLUS-BOB FINANCE، اعتبارا من الخميس".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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