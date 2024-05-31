البطريرك يوحنا العاشر اختتم زيارته إلى أبرشية اللاذقية

اختتم البطريرك يوحنا العاشر زيارته الرعائية إلى أبرشية اللاذقية وتوابعها للروم الأرثوذكس، بدعوة من راعيها المتروبوليت أثناسيوس( فهد)، والتي تضمنت جولات هامة ومحطات نهضوية كنسية تربوية فكرية ثقافية ووطنية تم تسجيلها في سجلات الكنيسة الأنطاكية وأعطت الشعب المؤمن زخماً روحياً جديداً، وحافزاً في الثبات والصمود.
والتقى البطريرك في اليوم الختامي، المجلس الملي، الآباء الكهنة، الجمعيات والمؤسسات الكنسية، دائرة العلاقات المسكونية والتنمية في البطريركية -فرع اللاذقية، والفاعليات الرسمية وجميعهم عبروا عن غبطتهم بهذه الزيارة التي "خطت نهضة جديدة للكنيسة وللمجتمع على مختلف الصعد".
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